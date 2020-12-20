2020/12/20 | 22:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأ اعضاء بمجلس النواب حملة جمع تواقيع نيابية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي في جلسة طارئة يوم الاربعاء المقبل .وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت”عراقي نيوز” فان “الجلسة الطارئة للبرلمان ستناقش ملف فشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي, فضلا عن اسباب رفع اسعار الدولار وتصنيف البنوك، والسياسة المالية المتبعة ، اضافة الى اتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي وماهي شروطها والالتزاماتها”.والمحت المصادر الى “تبلور موقف نيابي مشترك لاقالة الكاظمي وحكومته على خلفية الاخفاق في ادارة الملف الاقتصادي والامني، مرجحة حصول ذلك على وقع السخط الجماهيري الكبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في جلسة طارئة الاربعاء المقبل ..



جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي ووزير المالية في البرلمان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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