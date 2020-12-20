خلية الإعلام تصدر بياناً بشأن قصف الخضراء

2020/12/20 | 22:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، أن عددا من الصواريخ استهدفت المنطقة الخضراء مسببة بعض الخسائر المادية. وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم”، مضيفة أنه “قد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من …

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