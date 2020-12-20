2020/12/20 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مصادر خاصة للتغيير: سقوط “عدة صواريخ” كاتيوشا داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مصادر خاصة للتغيير: سقوط “عدة صواريخ” كاتيوشا داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مصادر خاصة للتغيير: سقوط “عدة صواريخ” كاتيوشا داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).