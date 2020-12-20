2020/12/20 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: قائد القوات الامريكية المشتركة اجرى زيارة سريعة الى بغداد اعقبتها هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء

مصادر خاصة للتغيير: زيارة الجنرال كينيث ماكنزي الى بغداد جاءت لتحديد ملامح مستقبل قوات التحالف في العراق

مصادر للتغيير: ماكنزي التقى رئيس اركان الجيش العراقي لمناقشة مسألة وجود قوات التحالف في العراق

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