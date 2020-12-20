ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار - عواد احمد صالح

2020/12/20 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين ......





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