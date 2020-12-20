الشباب الأكثر تعرضا للمخاطر / فرنسا: قرابة 400 ألف مشرد - رشيد غويلب

2020/12/20 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب أصدرت مؤسسة آبي بيير الفرنسية المهتمة بملف المشردين ونقص المساكن، دراسة حول وضع المشردين في البلاد، أشارت الى تضاعف عدد المشردين منذ عام 2012.



وأن عددهم وفق أحدث المعطيات وصل الى 300 ألف.



ويعيش أكثرهم في مساكن طوارئ.



وهناك قرابة 30 ألف منهم يعيشون في الشوارع.



وتعد أزمة عام 2008 المالية من العوامل الرئيسية في مضاعفة عدد المشردين.



ومنذ ذلك الحين، لم يعد بإمكان العديد منهم دفع إيجار مساكنهم، ونتيجة ل ......





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