كتاب ( النصر) ف 2 :النصر: الله جل وعلا وحده هو الولى والنصير يوم القيامة (2 ) - أحمد صبحى منصور

2020/12/20 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور النفس البشرية بين الفجور والتقوى وبين الأغلبية والأكثرية 1 ـ النفس البشرية هي التي تقود جسدها نحو الفجور أو التقوى .



قد تتوقف في طريق الشّر لتتوب ، وقد تمضى في طريق الشّر الى موتها.



في داخلها هذا وذاك ، وهى تختار بين هذا أو ذاك .



قال جل وعلا : ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) الشمس ).



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