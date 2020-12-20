بالصور.. السليمانية تحتفل بـ 'ليلة يلدا'

2020/12/20 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في مدينة السليمانية، مساء اليوم الاحد، احتفالية بمناسبة ليلة يلدا والتي تعد اطول ليلة في العام.

الاحتفال اقيم بحضور عدد كبير من المواطنين في قاعة قصر الفن وسط المدينة، وجرى خلاله اقامة عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية، الفنية والفلوكلورية من عزف للموسيقى وغناء والقاء للاشعار.

الاحتفالية بدأت في الساعة 7:30 من مساء اليوم ومن المقرر ان تستمر الى وقت متأخر من ليل الأحد.

PUKmedia خاص

الصور: جمال سركتي

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