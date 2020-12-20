درجال خلال لقائه إنفانتينو: نسعى لرفع الحظر عن ملاعبنا بصورة تامة

2020/12/20 | 22:30 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح الرياضي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، في الدوحة اليوم بحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي شامل كامل.

واكد درجال ان اللقاء كان "إيجابياً ومثمراً، إذ تضمن بحث عدداً من الملفات التي تخص واقع كرة القدم العراقية".

وأضاف "قدمنا شرحاً وافياً عن البنى التحتية والمنشآت الرياضية التي يمتلكها العراق، ويسعى لإكمال وإنجاز عددٍ آخر منها خلال المدة القليلة المقبلة، والتوجهات الأخيرة الداعمة لنشر ثقافة كرة القدم وتطويرها عبر إستقطاب الخبرات الأجنبية وتوظيفها في الأكاديميات والمدارس، فضلاً عن سعي العراق إلى رفع الحظر المفروض على ملاعبه بصورة تامة، وليس جزئياً بغية إستضافة البطولات الدولية"، منوهاً بان الجمهور العراقي يكن كل الاحترام والتقدير لمواقف رئيس الإتحاد الدولي، وإسهامه المباشر في رفع الحظر جزئياً عن ملاعبنا".

ووجه درجال دعوة خاصة إلى انفانتينو لزيارة العراق للإطلاع عن كثب على البنى التحتية، وعلى عشق الجمهور العراقي لكرة القدم .

من جهته، رحب رئيس الإتحاد الدولي بالدعوة التي وصفها بالكريمة من العراق وجماهيره الرياضية، واعداً بتلبيتها في القريب العاجل، والإسهام بقوة لدى المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع الحظر التام عن الملاعب العراقية، معربا في الوقت نفسه عن سعادته في حال تمت الزيارة ورفع الحظر في آنٍ واحد.

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