6 صواريخ تستهدف السفارة الامريكية ببغداد والعراق يصف مطليقيها بالخارجين عن القانون

2020/12/20 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت 6 صواريخ كاتيوشا محيط المنطقة

الخضراء وسط بغداد صوب السفارة

الأمريكية وهو الهجوم الأعنف على

السفارة الأمريكية دون تسجيل أي إصابات

وفق مصدر امني

وأطلقت صواريخ منظومة السيرام الدفاعية

داخل الم

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