2020/12/20 | 22:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يرفض خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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