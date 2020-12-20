الناطق باسم القائد العام: هجوم الخضراء استهداف للمواطن وامنه

2020/12/20 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاحد، ان استهداف المنطقة الخضراء "عمل اجرامي"، ورسالة سلبية للعالم، وان القوات الامنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (20 كانون الاول 2020): "جددت عصابات الجريمة استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد، مما ادى الى حدوث اضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان".

وأضاف، ان "مثل هذه الاعمال الاجرامية تستهدف المواطن وامنه وتسعى الى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار".

وتابع، كما ان "هذا الاستهداف رسالة سلبية للعالم ولن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها واننا ملتزمون بحمايتها".

وأكد رسول "ستعمل قواتنا الامنية البطلة وكما عهدها الشعب العراقي على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، ولن تسمح بلغة فرض الارادات على حساب اسم العراق وسيادته".

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