تقرير: غضب شعبي وانتقادات سياسية حادة بعد خفض قيمة الدينار

2020/12/20 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سلط تقرير لموقع "سكاي نيوز عربية"، الاحد، الضوء على قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار بأكثر من 20 بالمئة، فيما أشار إلى وجود شبهات واتهامات بالفساد لمنتفعين من الاجراء الحكومي الأخير.

وأفاد التقرير الذي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (20 كانون الاول 2020)، بان قرار البنك المركزي أثار موجة غضب في صفوف المواطنين وانتقادات سياسية حادة، مشيرا إلى ان السيطرة على سعر صرف العملة يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وأن تبعد الدولة ملفات الفساد هذه عن التوافقات السياسية، بحسب مختصين.

وفيما يلي نص التقرير كما جاء:-

ضربة مالية جديدة تلقتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العراق، بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار بأكثر من 20 بالمئة، على أن يباع الدولار للجمهور بـ1470 دينارا للدولار الواحد، في قرار أثار استياء شعبيا وانتقادات سياسية حادة.

لا يكاد المواطن العراقي البسيط يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى تزيد من فقره، وسط شبهات واتهامات بالفساد لمنتفعين من القرار الأخير.

وأدى الإجراء الحكومي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الضرورية في الأسواق، مما أدى إلى موجة غضب في صفوف المواطنين.

واستطلعت "سكاي نيوز عربية"، آراء بعض العراقيين، حيث قال أحدهم: "سعر صرف الدولار شكل صدمة للشعب العراقي، فمن الواضح أن الحكومة ليست لديها سياسة نقدية ثابتة، لقد فشلت حتى بالاقتصاد".

وتابع: "المواطن يعاني بسبب سعر الدولار منذ ارتفاعه..



الأشغال العامة توقفت والأسعار ارتفعت".

وقالت مواطنة أخرى: "أرى أن العراق يتجه نحو الأسوء..



فالمواطن يشقى بينما تضيع علينا الرواتب.



فليكن الله في عون أصحاب الدخل المحدود والأجور اليومية".

وأضافت: "أسعار السلع ارتفعت، والإيجارات لا يتم خفضها..



(رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي لم يفعل شيئا ونحن نتجه من سيء إلى أسوء".

واعتبر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، الإجراء "ضروريا" لتأمين مرتبات الموظفين للأشهر المقبلة، فيما يقول مختصون إن خفض قيمة العملة المحلية "لن يكون مجديا ما لم تتبعه إجراءات مالية صارمة".

وأبرز تلك الإجراءات، وفق المختصين، هو وقف نزيف العملة الأجنبية عن طريق مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي بشكل يومي، يبيع فيه الدولار بسعر أقل من سعر السوق لمجموعة محدودة من المصارف، التي أصبح يطلق عليها "مصارف الحيتان الكبيرة".

وقالت الباحثة في الشأن الاقتصادي العراقي، نداء الكعبي: "الحقيقة هي أن الدولة لا تستطيع منذ عدة سنوات السيطرة على سعر صرف العملة، لأن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وأن تبعد ملفات الفساد هذه عن التوافقات السياسية".

وتابعت في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لحل هذه الملفات، ومحاسبة الفاسدين المسؤولين اليوم عن الأزمات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على رزق المواطن".

من جانبهم، أكد أعضاء كثر في البرلمان أنهم "لن يمرروا مشروع الموازنة بصورته الحالية"، مما يعني أن المشهد مقبل على تجاذب آخر بين الحكومة والبرلمان، لا يقل شأننا عن تجاذبات قانون الانتخابات.

A.A

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