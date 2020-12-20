دولة مجاورة للعراق تحذر من شتاء اكثر برودة

2020/12/20 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أنه سيكون الأكثر برودة على المملكة.

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