عاجل | الناطق باسم القائد العام: القوات الامنية بدأت بعمليات ملاحقة من استهدف المنطقة الخضراء لتقديمهم للعدالة

2020/12/20 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناطق باسم القائد العام: لن نسمح بفرض الارادات على حساب اسم العراق وسيادته

الناطق باسم القائد العام: القوات الامنية بدأت بعمليات ملاحقة من استهدف المنطقة الخضراء لتقديمهم للعدالة

الناطق باسم القائد العام: استهداف البعثات الدبلوماسية يهدف الى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار

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