مانشستر يونايتد يكتسح ليدز يونايتد بسداسية

2020/12/20 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل سداسية “الشياطين الحمر” كل من الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدفين (د.2 و3) والبرتغالي برونو فرنانديز هدفين (20 و70 من ركلة جزاء) والسويدي فيكتور لينديلوف (د.37) والويلزي دانييل جيمس (د.66)، فيما سجل هدفي الضيوف الإسكتلندي ليام كوبر وستيوارت دالاس في الدقيقتين 41 و73 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف أمام إيفرتون صاحب المركز الرابع.

ويبتعد “الشياطين الحمر” بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول ونقطة وحيدة عن ليستر سيتي الذي انتزع في وقت سابق اليوم الوصافة بفوز ثمين بهدفين نظيفين على توتنهام هوتسبير الذي تراجع إلى المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 17 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.



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