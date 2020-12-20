الناطق باسم القائد العام: عصابات الجريمة استهدفت الخضراء والحقت اضراراً بالابنية السكنية

2020/12/20 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاحد، ان عصابات الجريمة استهدفت المنطقة الخضراء والحقت اضرارا بالابنية السكنية، كما انها روعت المواطنين.

وقال رسول في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عصابات الجريمة جددت استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد ، مما ادى الى حدوث اضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان”.

واضاف ان “مثل هذه الاعمال الاجرامية تستهدف المواطن وامنه وتسعى الى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار”.

وبين ان “هذا الاستهداف رسالة سلبية للعالم ولن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها واننا ملتزمون بحمايتها”.

وذكر: “ستعمل قواتنا الامنية البطلة وكما عهدها الشعب العراقي على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، ولن تسمح بلغة فرض الارادات على حساب اسم العراق وسيادته”.



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