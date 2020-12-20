الشهيد عمر بن جلون رجل الاستراتجيات الكبرى و القضية الوطنية - مليكة طيطان

2020/12/20 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان الشهيد عمر ذات تاريخ إفراج من اعتقال استمر من شتنبر 1973 على خلفية اتهامه في أحداث مولاي بوعزة .



و لأن القضاء برأ عمر الشهيد تم اختطافه إلى وجهة سرية حتى شهر غشت 1974 ...فترة كافية الدولة المغربية استجمعت همتها لإتمام استقلال سبق و منح لها ناقصا من رأس الوطن إلى أسفل الجسد حيث الاحتلال الاسباني , و تبعا لمرحلتين مختلفتين في الشرط الزماني أولا و الذاتي ثانيا .



الشهيد عمر بنجلون أفرج عنه ف ......





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