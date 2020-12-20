بيان للسفارة الامريكية بعد استهدافها بصواريخ كاتيوشا

2020/12/20 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت السفارة الأمريكية ببغداد أن

الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية

أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة.

ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن

لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.





واضاف بيان السفارة بقوله

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