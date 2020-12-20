2020/12/20 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون على صور لآثار الدمار

الذي خلفه الهجوم بصواريخ الكاتيوشا

التي استهدفت السفارة الأميركية

بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية

بغداد، اليوم الأحد.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي، إن جماعة

"خار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور:اثار ماخلفه استهداف الكاتيوشا ضد السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور:اثار ماخلفه استهداف الكاتيوشا ضد السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).