2020/12/20 | 23:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: السفارة الامريكية: الاستهداف ادى الى اضرار طفيفة “بالمجمع” وندعو الحكومة لمنع هذه الهجمات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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