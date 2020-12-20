الكاظمي يرفض مقترح رفع سعر البنزين وخفض مخصصات الموظفين في الموازنة

2020/12/20 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة.

وقال مصدر حكومي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة 2021".

واضاف أن "الكاظمي رفض ايضاً مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة".

وكان مصدر حكومي قد كشف في وقت سابق من اليوم الاحد، عن استمرار مجلس الوزراء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء مجتمع لعشر ساعات لمناقشة الموازنة العامة للعام المقبل ومازال الاجتماع مستمراً".

واستكمل مجلس الوزراء اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية

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