2020/12/20 | 23:05 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية أن صواريخ سقطت الأحد وسط بغداد، قرب السفارة الأمريكية. وذكر مصدر أمني أن ثلاثة صواريخ انفجرت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة.



وأصدرت قوات الشرطة بيانا قالت فيه إن الهجمات تسببت في أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: هجوم بالصواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: هجوم بالصواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).