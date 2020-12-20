2020/12/20 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، بياناً بعد استهدافها بهجمات صاروخية.

وأكدت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة"، مبينة أن "أضرار طفيفة لحقت بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

واضافت: "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".

وبينت أن "هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق"، داعية "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من السفارة الأميركية بعد استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من السفارة الأميركية بعد استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).