الكاظمي يرفض مقترح خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة

2020/12/20 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة.

وقال مصدر حكومي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالتصويت على الموازنة، رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين".

واضاف أن "الكاظمي رفض ايضاً مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة".

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