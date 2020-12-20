السفاة الامريكية : أضرار طفيفة بمجمع السفارة دون إصابات أو خسائر بشرية

2020/12/20 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا ، اكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، ولحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.وذكر بيان للسفارة : لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء، كما قلنا عدة مرات ، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".ودعت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.وتعرضت المنطقة الخضراء لقصف صاروخي مجهول مساء اليوم الاحد .واعلنت خلية الإعلام الأمني عن اصابة جندي والحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و ١٤ عجلة نتيجة سقوط ٨ صواريخ على المنطقة الخضراء ومحيطها.واوضحت :إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم ، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ ٨ حيث سقط صاروخ في الشقة رقم ٦ في الطابق الأول في عمارة رقم ١، كما سقط الثاني في عمارة رقم ٣ الطابق الأول بالشقة رقم ١، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، اما الرابع سقط امام العمارة ٢٦ ، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة ١٨، الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم ١٤ قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات/انتهى8

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