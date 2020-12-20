اصابة (ثلاثة ) مدنيين بانفجار عبوة شرق الموصل

2020/12/20 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن انفجار عبوة ناسفة في قرية بازوايا 20 كم شرق الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"عبوة ناسفة انفجرت مستهدفه عجلة مدنية ما اسفر عن اصابة أشخاص كانوا داخل السيارة بجروح وتم نقلهم الى مستشفى قريب من موقع الحادث لتلقي الحادث .".مضيفاً ، ان " القوات الامنية طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا به"./انتهى

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