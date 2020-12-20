2020/12/20 | 23:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرفض خفض مخصصات الموظفين أو رفع سعر البنزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرفض خفض مخصصات الموظفين أو رفع سعر البنزين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرفض خفض مخصصات الموظفين أو رفع سعر البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).