رسول: لن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة

2020/12/20 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، ان استهداف عصابات الجريمة الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء هو رسالة سلبية للعالم ولن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها واننا ملتزمون بحمايتها.

وقال رسول في بيان صحفي، “جددت عصابات الجريمة استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد ، مما ادى الى حدوث اضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان”، مبينا ان “مثل هذه الاعمال الاجرامية تستهدف المواطن وامنه وتسعى الى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار”.

واضاف رسول، ان “هذا الاستهداف رسالة سلبية للعالم ولن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها واننا ملتزمون بحمايتها”، مشددا على “ستعمل قواتنا الامنية البطلة وكما عهدها الشعب العراقي على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، ولن تسمح بلغة فرض الارادات على حساب اسم العراق وسيادته”.

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