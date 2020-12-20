الحكومة الألمانية: اللقاحات المكتشفة فعالة ضد سلالة كورونا الجديدة

2020/12/20 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة انتشار السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.

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