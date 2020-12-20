2020/12/20 | 23:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناطق الاعلامي بأسم لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قحطان المالكي ان دخول الجماهير الى الملاعب سيكون مرهون بقرار خلية الازمة المركزية دون غيرها.

وبين المالكي في تصريح خص به 7SKY : اما ان يدخل الجمهور في جميع ملاعب العراق او لن يدخل احد ، ونحن بدورنا لن نحابي احد على حساب احد ، هدفنا المساواة بين جميع اطراف المسابقة.

واضاف : السماح بدخول الجمهور في ملاعب كردستان سيكون لدوري اقليم كردستان فقط ولن يشمل دوري العراق الممتاز ، اما نحن فلازلنا ننتظر رد خلية الازمة المركزية بشأن دخول الجماهير الى الملاعب.

يذكر ان خلية الازمة في اقليم كردستان قد سمحت بدخول الجماهير الى ملاعب الاقليم بعد الحظر الذي فرضته جائحة كورونا حيث سيكون بنسبة 50‎%‎ .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المسابقات : لن نسمح لجماهير الاقليم بالدخول الى الملاعب 7 SKY TV.

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