رئيس وزراء العراق يرفض رفع سعر البنزين وخفض الرواتب بموازنة 2021

2020/12/20 | 23:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في موازنة 2021.وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض ايضاً مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة، بحسب وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الأحد.وكان مصدر …

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