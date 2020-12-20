السفارة الأميركية في بغداد: أضرار طفيفة جراء الاستهداف الصاروخي

2020/12/20 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت السفارة الأميركية في بغداد، الاحد، ان منظومتها الدفاعية تمكنت من رد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت السفارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، انها "تؤكد تؤكد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة".

وأضافت ان الصواريخ "الحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

وتابعت "لقد تلقينا تقاريرا عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأميركية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".

وأشارت السفارة إلى انه "كما قلنا عدة مرات، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".

ودعت في ختام بيانها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

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