2020/12/20 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السفارة الأمريكية: أنظمتنا الدفاعية صدت عدد من صواريخ الكاتيوشا وبعضها سبب أضرارا بمجمع السفارة

السفارة الأمريكية: ندعو جميع القادة السياسيين والحكوميين إلى اتخاذ خطوات لمنع هكذا هجمات ومحاسبة المسؤولين عنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السفارة الأمريكية: أنظمتنا الدفاعية صدت عدد من صواريخ الكاتيوشا وبعضها سبب أضرارا بمجمع السفارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السفارة الأمريكية: أنظمتنا الدفاعية صدت عدد من صواريخ الكاتيوشا وبعضها سبب أضرارا بمجمع السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).