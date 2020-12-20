هزة أرضية في جنوب غرب حلبجة

2020/12/20 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية ، الأحد ، عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 20/ كانون الاول / 2020 في جنوب غرب حلبية من محافظة السليمانية .

وبين تقريرنا : ان الهزة سجلت في تمام الساعة 9:49:08 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3 ) درجة وتبعد (24) كم جنوب غرب حلبجة.

وتم الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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