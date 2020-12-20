السيد عمار الحكيم: استهداف البعثات الدبلوماسية يعصف بخطوات البلاد نحو الأمان والإستقرار

2020/12/20 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد أكدنا مرارا أن استهداف البعثات الدبلوماسية سيعرض سمعة العراق وهيبة الدولة للتساؤل والتشكيك أمام الرأي العام العالمي، كما أنه يعرض أرواح ساكني ومواطني المناطق المحيطة بها للخطر، إن هكذا تصرفات فردية مستنكرة لا يمكن السماح لها بأن تعصف بخطوات البلاد نحو تحقيق الأمان والإستقرار.

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