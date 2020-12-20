ضحايا في قصف الخضراء والسفارة الأمريكية تندد

2020/12/20 | 23:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الاتحادية بغداد، اليوم الأحد، عن حدوث اضرار طفيفة بمجمع بنايتها اثر القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في وقت سابق من اليوم.

وكانت خلية الاعلام الامني، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تقدم مجموعة خارجة عن القانون بإطلاق عدد من الصورايخ باتجاه المنطقة الخضراء وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت السفار في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها تؤكد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة.

واضافت: انه لحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية، مبينة انها تلقت تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء.

واشارت السفارة، الى انها قالت عدة مرات، إن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

خلية الاعلام الأمني وفي بيان ثان أوضحت ان عدد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء بلغت 8 صورايخ.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه ولاحقاً لخبر إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية.

واضافت: انه بلغ عدد هذه الصواريخ 8، حيث سقط صاروخ في الشقة رقم 6 في الطابق الأول في عمارة رقم ذ، كما سقط الثاني في عمارة رقم 3 الطابق الأول بالشقة رقم 1، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، اما الرابع سقط امام العمارة 26.

وتابعت، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة 18، الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم 14 قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات.

وبينت خلية الاعلام الامني، انه نجم عن القصف، إصابة جندي عراقي وحدوث أضرار مادية في هذه البنايات بعد أن دخلت هذه الصواريخ الى بعض الشقق السكنية التي يقطنها المواطنون، فضلا عن حدوث أضرار بـ14 عجلة مدنية ومولدة كهربائي وكرفان .

من جانبه أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد، انه ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج اطار الدولة.

وقال الصدر في تغريدة على منصة تويتر وتابعه PUKmedia، ات تعريض المدنيين للخطر هو ديدن الميليشيات كما خبرناهم سابقا وبحجة مقاومة الاحتلال.

واضاف: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج اطار الدولة، معتبرا ان كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلائي الاجماعي، اما ارهابي او خارج عن الشرع والقانون.

PUKmedia

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