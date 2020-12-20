2020/12/20 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هانكوك الاغلاق المشدد في لندن قد يستمر شهوراً لندن,- برلين- باريس – الزمان حذّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد من أن الإغلاق المشدد الذي فرض على لندن وجنوب شرق انكلترا قد يستمر لشهور نظرا إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا «خارجة عن السيطرة». وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن على الملايين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سلالة لكورونا خارج السيطرة تعزل بريطانيا عن معظم العالم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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