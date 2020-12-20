‭ ‬سلالة‭ ‬لكورونا‭ ‬خارج‭ ‬السيطرة‭ ‬تعزل‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬العالم‭ ‬

2020/12/20 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هانكوك‭ ‬الاغلاق‭ ‬المشدد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬شهوراً لندن‭,- ‬برلين‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬البريطاني‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإغلاق‭ ‬المشدد‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬لندن‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬انكلترا‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬لشهور‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬سلالة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬ وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الملايين‭ […]

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