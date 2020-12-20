بوتين يشيد بشجاعة جواسيس روسيا

2020/12/20 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأحد،‭ ‬بالجواسيس‭ ‬الروس‭ ‬‮«‬الشجعان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭.‬ وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬النجاح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬وعن‭ ‬شعبنا‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية،‭ ‬ويدافع‭ ‬عن‭ ‬سيادتنا‭ ‬ومصالحنا‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬وطردت‭ ‬دول‭ ‬اوروبية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ […]

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