وطنٌ في المزاد

2020/12/20 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب إذا‭ ‬كانت‭ ‬فلسطين‭ ‬قدْ‭ ‬تمَّ‭ ‬بيعها‭ ‬بالمزاد‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬أربعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬فأنَّ‭ ‬أرض‭ ‬السواد‭ ‬تعرَّضتْ‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مزادٍ‭ ‬قسريٍّ‭ ‬قديماً‭ ‬وحاضراً‭ ‬وستُباع‭ ‬بمزادٍ‭ ‬علنيٍّ‭ ‬مريبٍ‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأيام‭.‬لستُ‭ ‬مؤرِّخاً‭ ‬حتَّى‭ ‬أذكر‭ ‬بالتفصيل‭ ‬فصول‭ ‬المزاد‭ ‬العلني‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬تأريخ‭ ‬حياتها‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬فلقد‭ ‬كان‭ ‬أوَّل‭ ‬مزادٍ‭ […]

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