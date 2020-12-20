النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3,3) جنوب غرب حلبجة

2020/12/20 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3,3 ) جنوب غرب منطقة حلبجة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم في جنوب غرب حلبجة من محافظة السليمانية".

واضافت: ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:49:08 مساء اليوم الاحد وقد بلغت قوتها ( 3,3) درجة وتبعد (24) كم جنوب غرب حلبجة، مؤكدة انه تم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة العامة للانواء الجوية، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها".

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