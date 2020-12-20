2020/12/20 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف محل تجاري بعبوة ناسفة بمنطقة العلاوي ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف محل تجاري بعبوة ناسفة بمنطقة العلاوي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).