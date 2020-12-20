2020/12/20 | 23:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر خاصة: 12 صاروخا سقط على المنطقة الخضراء وسط بغداد

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