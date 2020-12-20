تفجيران في العاصمة بغداد

2020/12/20 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، لوقوع انفجارين في منطقتين متفرقتين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق المحمودية، انفجرت اليوم، ما ادى الى الحاق اضرار بعجلة مدنية دون تسجيل اصابات تذكر".

واضاف ان "عبوة اخرى انفجرت مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية (متروك) ضمن منطقة العلاوي"، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

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