السعودية: لا أعراض جانبية على الحاصلين على لقاح كورونا

2020/12/20 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة فايزر لم تظهر عليهم أعراض جانبية.

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