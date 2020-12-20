اقتصادي عراقي: خفض سعر الدولار سيقلل البطالة ويقلص أرباح ’كهنة المعبد’

2020/12/20 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف خبير اقتصادي، قرار خفض سعر صرف الدولار، بالقرار الصائب، معرباً عن تحفظه على التوقيت، فيما قال إن حزمة إجراءات إضافية ستجعل القرار أكثر فائدة.

وقال رئيس مجلس الأعمال الوطني، داوود زاير، في حديث لبرنامج "الحق يقال" الذي يقدمه الزميل عدنان الطائي، وتابعه "ناس" (20 كانون الأول 2020) إن "قرار تغيير سعر الصرف كان يجب أن يُتخذ من سنوات لتقليل استيراد السلع غير الاقتصادية والرديئة، فتغيير سعر الصرف حالة صحية للدينار العراقي، وهو قرار صائب من وزارة المالية، لكنه خاطئ في التوقيت والاجراءات".

وأضاف "لا توجد قدسية لسعر الدولار فهو يتغير حسب المعطيات، وهناك جهات مستفيدة من انخفاض سعر الدولار وهي تتحكم بذلك".

وتابع "الفروقات ستقلل أرباح المحتكرين والتجار للسنة المقبلة، كما أن أرباح شركات الصيرفة ستنخفض كثيراً، ولا يمكن أن تكون ثروة العراق بيد كهنة المعبد وبعض المستفيدين.

ستكون الصناعة المحلية هي المستفيدة بالدرجة الأولى، كما أن نسبة البطالة ستنخفض، وسيساهم القرار في انتعاش القطاع الخاص، خاصة فيما لو تم وضع اجراءات مكملة لدعم تغيير سعر الصرف، الأمر الذي يوقف استيراد المواد الاستهلاكية غير المفيدة، فسعر صرف الدولار السابق غير حقيقي، إنه سعر وهمي" متسائلاً "لماذا نضحّي بالاحتياطي النقدي من أجل صرف الرواتب؟، بكل تأكيد، تعديل سعر الصرف هو القرار الصائب، لكن على البرلمان أن يفرض كبح قيمة الانفاق الحكومي".

وطالب زاير بإضافة "مادة الى قانون الموازنة لحماية أرباب العمل والأوساط الفقيرة والهشة والمتوسطة، إلى جانب عدة إجراءات".

في السياق، اعلن البنك المركزي العراقي، عن مبادرة بقيمة 3 ترليون تستهدف غير الموظفين لغرض شراء شقة او أرض سكنية.

وقال محافظ البنك مصطفى غالب أن "البنك اطلق مبادرة بقيمة 3 ترليون سيتم المباشرة بها الاسبوع المقبل، تستهدف غير الموظفين، الذين لا يستطيعون جلب كفيل مثل سائق التكسي وابو المحل لغرض شراء شقة او ارض سكنية".

واضاف أن "المبادرة ستكون على شكل قروض يقدم عليها المواطنين بفائدة 1%، و بقدر 150 مليون، لغرض شراء شقة او ارض سكنية"، مبيناً ان "الضمان بدل الكفيل هو قطعة الارض او الشقة".

ورفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين خصوصاً من صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي استمرت نحو عشر ساعات وكانت مخصصة لبحث إكمال الموازنة الاتحادية بما يضمن إيجاد حلول للأزمة المالية التي تشهدها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

مسؤول حضر الاجتماع ، أبلغ مراسل "ناس"، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض مقترح تخفيض مخصصات صغار الموظفين، الذي ورد في نسخة متداولة لمسودة موازنة العام 2021، كأحد الحلول لمواجهة العجز في ميزانية العام المقبل، والذي قدّره مختصون بأكثر من 55 ترليون دينار".

المصدر، قال إن "رئيس الحكومة قرر رفض اللجوء إلى خفض مخصصات الموظفين، بعد انخفاض واردات البلاد، من نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى نحو 40 ملياراً خلال العام الجاري، كما أن الحكومة، تنتظر أن يقود الإصرار على الحفاظ على رواتب الموظفين، وتعديل سعر صرف الدولار، إلى فتح مجال أمام الصناعيين والمزارعين العراقيين في المنافسة، وهو ما تأمل الحكومة أن ينعكس على خفض مستويات البطالة بشكل ملموس، كما أنه يتيح استعادة القيمة الدولارية للمخصصات، فور تحسن أسعار النفط".

واحتوت النسخة المسرّبة، في المادة 22، مقترحاً بخفض المخصصات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 بالمئة على مخصصات الخطورة والضيافة والمخصصات الاستثنائية، والأرزاق والشهادة والمخصصات المقطوعة والخاصة، ومخصصات الخدمة الجامعية.

من جهة أخرى شهدت نسخة الموازنة التي سبق وسربت، العديد من التغييرات التي قال خبراء إنها ستصب في حماية السوق العراقي وتشجيع الاستثمار وتفعيل أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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