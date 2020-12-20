السوداني: تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تضمن عدة توصيات منها استضافة الكاظمي

2020/12/20 | 23:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو لجنة مراقبة العمل الحكومي النائب محمد شياع السوداني، الاحد، ان تقرير اللجنة تضمن عدة توصيات منها استضافة الكاظمي.وقال السوداني في لقاء تلفزيوني تابعته “عراقي نيوز”، ان حكومة الكاظمي لم تقدم منهاج تنفيذي واخفقت بتنفيذ منهاجها الوزاري، ولم تنفذ ما عليها بشأن فرض هيبة الدولة واجراء الانتخابات”، لافتا ان “تقييم اداء حكومة الكاظمي كان 17 بالمئة، وكانت النتيجة مخيبة للامال”.وتابع السوداني ان “تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تضمن عدة توصيات منها استضافة الكاظمي، مبينا ان “الحكومة اخفقت بمهامها الرئيسة ومنها مواجهة الازمة المالية” واوضح ان “الحكومة لم تنفذ ما عليها بشأن فرض هيبة الدولة واجراء الانتخابات، […]

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