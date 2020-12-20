هزة أرضية تضرب شمال شرق بغداد.. والسكان يستشعرون قوتها

2020/12/20 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ضربت هزة أرضية، بقوة (3,3) درجة على مقياس ريختر، الاحد، منطقة حلبجة (شمال شرق بغداد)، وشعر بها سكان تلك المنطقة.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، ان "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 20/ كانون الاول/2020 في جنوب غرب حلبية من محافظة السليمانية" .

وأضاف البيان، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:49:08 مساء اليوم وقد بلغت قوتها (3,3) درجة وتبعد (24) كم جنوب غرب حلبجة".

وتابع، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة في ختام بيانها "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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