الكاظمي يحسم مقترحين في الموازنة يتعلقان بالموظفين والبنزين

2020/12/20 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رفض رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، مقترحين في موازنة 2021، تضمن خفض مخصصات صغار الموظفين ورفع سعر البنزين.

وقالت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (20 كانون الاول 2020)، نقلا عن مصدر حكومي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة 2021".

وتابع، أن "الكاظمي رفض ايضا مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، كشف مصدر حكومي عن استمرار مجلس الوزراء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.

وذكر المصدر لوسائل اعلام رسمية إن "مجلس الوزراء مجتمع لعشر ساعات لمناقشة الموازنة العامة للعام المقبل ومازال الاجتماع مستمرا".

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