الساري: جميع البنود الاصلاحية في الموازنة تستهدف الموظف والتخفيض يصل الى 40%

2020/12/20 | 23:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، الاحد، استهداف رواتب الموظفين في جميع البنود الاصلاحية في موازنة 2021.

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